Praha výrazně zvýší ubytovací poplatek

Polovinu vybraných peněz chce vedení magistrátu vložit do rozvoje turistického ruchu například prostřednictvím kampaní nebo podpory velkých akcí a veletrhů.

Vyhnánek dříve řekl, že v době před pandemií koronaviru město vybíralo na poplatku od hotelových hostů asi 300 milionů korun ročně. Zvýšení by tak v případě návratu do předkrizového stavu znamenalo příjem přes půl miliardy korun ročně. Městu jdou poplatky z hotelů, ty z penzionů či kempů míří do rozpočtů městských částí.