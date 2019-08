Pošta zvažuje dvourychlostní doručování

Dosavadní struktura našeho státního podniku narazila na hranu svých možností. Proto vedení ČP dospělo k závěru, že celý systém je třeba restrukturalizovat a náklady snížit nejrůznějšími opatřeními, tak aby se již v roce 2021 hospodaření přehouplo do zisku.

Přijdete na poštu třeba i s tisícem zásilek a ona je musí převzít. I to je věc, která nás omezuje ve srovnání s jinými společnostmi, jež působí na poštovním trhu.

Víme, že ani taková úhrada nezaplatí České poště celou univerzální službu, naši ztrátu z doručování i do odlehlých pohraničních oblastí a udržování často ztrátových poboček na venkově.

Stát nám ovšem platí za to, že zvládneme jakýkoliv objem zásilek a jsme schopni doručovat do druhého dne na jakékoliv místo v České republice.

Nemyslím, že by zdražování bylo hlavním důvodem, proč listovních zásilek ubývá. Tím prvotním je elektronická komunikace, možnost lidí i úřadů komunikovat přes mobil, internet a využívat datových schránek.

Zdražování může mít na úbytek zásilek určitý vliv, ale když si člověk uvědomí, jaké náklady jsou potřeba na to, aby se dopis dostal například z Aše do Ostravy, pak 19 korun za doručení není přehnaná cena.

Z hlediska nákladů je přitom pro nás nejlevnější cesta do Ostravy a naopak nejdražší ta poslední míle. Někdo dopis musí vytřídit, dát do brašny a ujít kus cesty, než se zásilka do schránky dostane.