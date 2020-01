Polsko zůstává evropskou baštou ojetin

„Většinou jde o vozidla stará nebo velmi stará. Průměrná doba jejich užívaní dosahuje 12 let a až 44 procent z nich jsou auta s neekologickým dieselovým motorem, pro které nastaly v západní Evropě těžké časy,“ upozornil portál Onet.pl.

Hlavním problémem poměrně levných ojetých aut, jejichž cena se pohybuje průměrně okolo 20 tisíc zlotých (120 tisíc korun) je jejich technický stav. Pod nablýskanou karoserií se často skrývá motor, který má to nejlepší už dávno za sebou. „Až 80 procent dovezených starých vozidel má přetočený tachometr,“ upozornila Gazeta Wyborcza.

Do Česka se stále dovážejí i totálně havarované ojetiny

Ojetá vozidla se do České republiky dovážejí zejména z Německa, Rakouska a Francie. Podle údajů Svazu dovozců automobilů bylo v ČR loni nově zaregistrováno 177 261 do­ve­ze­ných ojetin, o 0,1 procenta více než za rok 2018. Jejich průměrné stáří dosahovalo 10,3 roku, přičemž podíl vozů starších deseti let činil 51,5 procenta a pětiny z nich dokonce více než patnáct let.