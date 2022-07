Pohonné hmoty zlevnily

„Pro řidiče je výborné, že prudce klesají velkoobchodní marže na evropském trhu, a to především u benzinu. Vývoj v nejbližším týdnu bude proto pro řidiče příznivý. Do konce července by průměrné ceny mohly poklesnout o dalších 30 až 60 haléřů za litr. Benzin zlevní více,” řekl analytik společnosti Finlord Boris Tomčiak.