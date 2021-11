Pohonné hmoty dál rychle zdražují

„V první polovině listopadu bude pokračovat růst cen pohonných hmot. Zdražení u benzínu i nafty by mělo být na úrovni 20 až 30 haléřů,“ uvedl analytik společnosti Finlord Boris Tomčiak.

Podle ekonoma Trinity Bank Lukáše Kovandy by zdražování pohonných hmot mohlo skončit ve druhé polovině listopadu. Naději na nižší ceny podle něj dávají i plánovaná jednání USA s Iránem ohledně jeho jaderného programu.

„Pokud by došlo k oteplení vztahů mezi Washingtonem a Teheránem, na světový trh se dostane nyní sankcionovaná íránská ropa. Což by stlačilo cenu nejen její, ale také pohonných hmot v ČR. To se ale stane nejdříve až příští rok,“ uvedl Kovanda.