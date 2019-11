Plzeňané zaplatí za odpad dvakrát víc

Příklad: Kdo si nechává jedenkrát týdně vyvézt 120litrovou nádobu, platí nyní 101 korun měsíčně, nově to bude 222 korun. Stávající sazby platily od září 2015, tedy od doby, kdy zajištění svozu odpadů převzala od soukromníků městská společnost Čistá Plzeň.

Radnice zdražení odůvodňuje tím, že výdaje na tuto službu jsou příliš vysoké a ani zdaleka neodpovídají někdejším představám. Místo 137 milionů ročně je to dvě stě milionů a předpoklad pro rok 2020 je ještě o dvanáct milionů vyšší.

Počty, že se o náklady za svoz odpadů zhruba rovným dílem rozdělí radnice a občané, tak nevycházejí. „V příštím roce už by to nebylo padesát na padesát, ale 75 ku 25,“ uvedl radní pro ekonomiku David Šlouf (ODS). Jestliže se loni příjmy z poplatků od lidí blížily 47 milionům, příští rok to má být díky novým taxám skoro sto milionů, dalších 22 milionů město získá za třídění odpadů. Sazby podle Šloufa odpovídají částkám, které lidé hradili před startem Čisté Plzně.