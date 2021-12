Písařík: Tři čtvrtiny bývalých zákazníků Bohemia Energy již dostaly své přeplatky

Kolika lidem a v jaké celkové hodnotě vám zbývá vrátit přeplatky na zálohách?

Z celkového počtu 1 200 000 klientů skupiny Bohemia Energy jsme již zaslali přeplatky 75 % z nich.

Je nezbytné, aby ERÚ vytvořil jasná pravidla pro regulaci režimu a dodavatelů DPI, která u nás zcela chybí.

Do kdy všechny peníze lidem na účty vrátíte? Přeci jen konec podnikání jste oznámili 13. října. Od té doby uběhly už více než dva měsíce.

Zbylá čtvrtina zákazníků dostane své přeplatky na účet zkraje příštího roku. Usilovně pracujeme na tom, aby to bylo co nejdříve. Bohužel ale musíme řešit obrovské množství reklamací vyúčtování.

To je způsobeno nepřesnými odhady spotřeb, které nám zaslali provozovatelé distribučních soustav (PDS) jako podklady pro vyúčtování. Reklamace, které s PDS řešíme, jsou časově náročné, ale děláme vše pro to, abychom je zpracovali co nejrychleji.

Bohemia Energy byla největším alternativním dodavatelem energií v Česku, přesto ze dne na den svou činnost ukončila. Co se tak rychle pokazilo? Opravdu neexistovala jiná, méně drastická cesta, která by vedla k postupnému konci, aby se lidé a dodavatelé poslední instance na vzniklou situaci mohli lépe připravit?

K ukončení dodávek energií došlo ze dvou důvodů. Prvním z nich je naprosto enormní růst cen energií, který skutečně nikdo nedokázal předpovědět. Situace je tak mimořádná, že ani teď ke konci roku nikdo nedokáže predikovat, jak se bude dále vyvíjet.

Jen v době mezi 13. říjnem a dneškem vzrostly ceny elektřiny ze 125 eur na 320 eur za MWh. Dokonce dnešní nákupy elektřiny na 1. kvartál roku 2022 se prodávají za cenu kolem 440 eur za MWh. Přitom řada předních expertů predikovala pokles cen již na toto období.

Druhým důvodem bylo, že nám 12. října banky sdělily, že nemáme jejich podporu a nezískáme od nich navýšení úvěrového rámce. Bohemia Energy přitom byla finančně velmi silná, za posledních 6 let nevyplatila žádné dividendy a veškerý zisk ve výši přibližně čtyř miliard korun zůstal ve společnosti.

Přesto jsme od července intenzivně jednali s klubem financujících bank o navýšení provozního financování, ačkoli jsme měli již schválený úvěrový rámec ve výši dvou miliard korun. Po prvních jednáních s bankami jsme dostali předběžnou zpětnou vazbu, že část bankovního klubu má zájem navýšit úvěrový rámec a část má zájem již schválený rámec prodloužit.

Ani tak jsme nechtěli spoléhat jen na banky, proto jsme jednali i s mnoha dalšími finančními ústavy, skupinami i investory nejen v ČR, ale i v zahraničí. Zlom však nastal 12. října odpoledne, kdy nám bankovní klub na osobním jednání, na kterém bylo účastno přes 25 bankéřů, sdělil, že nemáme podporu čerpat ani již schválený úvěr ve výši dvou miliard Kč.

Pokud bychom v tuto chvíli pokračovali v dodávkách energií, generovali bychom denně obrovské ztráty a zcela reálně by hrozilo, že skupina spadne do insolvence, což by byla nejhorší možná varianta pro všechny naše zákazníky.

Zmínil jste pokračující enormní růst cen energií. Takže to nejhorší zdražování ještě není za námi?

Jedna věc je, že ceny elektřiny i plynu jsou vysoké a pocítí to všichni spotřebitelé bez rozdílu. Ještě větším problémem ale bude, že brzy můžeme čelit situaci, kdy dojde k vyčerpání zásobníků plynu a může dojít k omezení dodávek, jelikož začnou být uplatňovány regulační stupně. Může tak nastat situace, že problémem nebude cena elektřiny či plynu, ale to, zda si prostě budeme nebo nebudeme moci zatopit.

Soud už třikrát zamítl žádost insolvenčního správce Jaroslava Brože o zablokovaní peněz na účtech Bohemia Energy ve prospěch podnikatele Tomáše Bárty. Odkud byste vzali peníze na vrácení peněz klientům, pokud by s případnou další žádostí Brož uspěl?

Nájezdy insolvenčního správce jsou zcela účelové. Je až neuvěřitelné, co se v rámci insolvenčního řízení zkrachovalého podnikatele Bárty, které ovládl vymahač Petr Bujnoch, může dít. My si velmi vážíme toho, že soudy již třikrát rozhodly o tom, že veškerá jednání správce Brože jsou neodůvodněná a nám umožnily vrácení přeplatků našim bývalým zákazníkům.

Na tiskové konferenci jste se opřel do dodavatelů poslední instance, že zneužívají situace, když po lidech požadují na zálohách násobně vyšší částky. Znamená to, že byste byl pro zastropování cen?

Pro regulaci běžných cen nejsem. Je ale nezbytné, aby ERÚ vytvořil jasná pravidla pro regulaci režimu a dodavatelů DPI, která u nás zcela chybí. V médiích se v posledních týdnech značně hovořilo o tom, jak velký rozdíl v cenách jednotlivých dodavatelů v rámci DPI je.

Zákazníci si přitom nemohli vybrat, od koho budou energie odebírat. To považuji za naprosté selhání. DPI má sloužit jako pomoc zákazníkům, nikoli k vlastnímu profitu jednotlivých dodavatelů. Mimo rozdílných cen napříč dodavateli také vidím problém v tom, že naši bývalí zákazníci byli nuceni setrvat v rámci DPI neadekvátně dlouho.

Když se teď na ten sled událostí podíváme ve zpětném zrcátku, tedy od počátku zdražování energií na trhu až po váš konec, kvůli čemuž bylo rázem 900 tisíc lidí bez dodavatele, udělali byste dnes něco jinak?

Ukončení dodávek energií bylo doopravdy nejtěžším rozhodnutím, které jsme v byznysu museli za 16 let udělat. I s odstupem času ale vnímáme, že v danou chvíli šlo vzhledem k zákazníkům o to nejlepší řešení.

To potvrzuje i neustále rostoucí cena energií, která se v některých hodinách už běžně obchoduje okolo 500-600 eur za MWh a stále roste. Nyní už s jistotou víme, že kdybychom pokračovali v dodávkách, opravdu bychom se nevyhnuli insolvenci, kvůli které bychom nebyli schopni vrátit přeplatky.

Jak to nyní bude s vašimi zaměstnanci? Ukončujete s nimi pracovní poměr?

Ano, je to tak. Postupně bohužel musíme s našimi zaměstnanci ukončit pracovní poměr. Někteří z nich jsou s námi již od samého začátku skupiny, takže je to velmi těžké se nyní loučit. Samozřejmě jim budeme vyplácet i odstupné, na které mají nárok.

Jaké máte podnikatelské plány do budoucna? Stále platí, že do energetiky už se vrátit nechcete?