Penzijní systém byl loni třetí rok v přebytku

V loňském roce díky sociálním odvodům do penzijního systému přiteklo 480,29 miliardy korun. Na starobních, invalidních, vdovských a vdoveckých penzích bylo vyplaceno 460,51 miliardy korun.

Česko má nejnižší nezaměstnanost v EU a výdělky rostou. Díky tomu do důchodového systému posílá příspěvky více lidí a výše odvodů se zvyšuje úměrně k rostoucím mzdám.

Růst ekonomiky však začíná zpomalovat. Zatímco loni HDP rostl podle posledních odhadů resortu financí o 2,5 procenta, letos by to mělo být o dvě procenta. Nezaměstnanost by se mohla mírně zvednout z dvou procent na 2,2 procenta.