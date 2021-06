Peníze za voucher každý nedostane

Část klientů cestovních kanceláří, kteří mají doma vouchery za zájezdy zrušené kvůli covidu-19, se pídí po tom, kdy a jak je mohou dostat proplacené v penězích. Důvody pro to mají různé, buď by prostředky využili jinak, anebo by na dovolenou raději vyrazili po vlastní ose, bez cestovky.