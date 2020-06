Ošklivá obchodní válka mezi EU a USA je na spadnutí, píší Financial Times

Minulý týden se situace ještě zhoršila, když se Spojené státy stáhly ze společných jednání s evropskými státy právě o zmíněné digitální dani, připomněl redaktor Financial Times. „Dohoda mohla předejít obchodnímu konfliktu. Odchod USA od jednacího stolu naopak jeho pravděpodobnost zvyšuje,” dodal.

Další spory vyvolává německá role v dokončení plynovodu Nordstream 2 z Ruska. Skupina amerických senátorů navrhuje rozšíření sankcí vůči firmám, které se na tomto projektu podílejí. „K tomu všemu Trump hrozí snížením počtu amerických vojáků na základnách v Německu na protest proti odmítání zvýšení výdajů na obranu na předem dohodnutý cíl NATO,” připomněl komentátor Financial Times.

Další třecí plochou jsou cla na automobily. Dovoz automobilů v EU podléhá vyšším clům než v USA. Americké automobilky dovážející do EU platí přirážku ve výši 10 procent, evropské při dovozu do USA platí jen 2,5 procenta. Trump proto, kdykoliv se mu něco nelíbí, hrozí zvýšením cel dovoz osobních aut z EU.

„Moje rada pro EU je, aby si k vybojování vybrala spor, který za to stojí – ten o digitální daň –, a v ostatních případech aby přistoupila na kompromis. Ale to by znamenalo vítězství naděje nad zkušeností. Německo nevykazuje žádné známky snahy o kompromis ve věci Nordstreamu 2, Francie nekývne na odstranění cel na dovoz automobilů a USA se stáhly z jednání o spravedlivějším daňovém systému pro digitální služby,” předpokládá Münchau.