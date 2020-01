Organizátoři hackathonu v pondělí nabídnou státu e-shop zdarma

Hackathon se uskuteční od pátku do neděle v sídle Vondráčkovy společnosti v budově Visionary v pražských Holešovicích. Registrace na akci je možná na webu www.znamkamarada.cz. Organizátoři hledají hlavně vývojáře, testery a webové designéry. Akce začne v pátek v 18:00 hodin a potrvá do neděle. Na konci by mělo dojít ke spuštění celého systému.