OPEC+ zvýší těžbu ropy jen nepatrně

Podle analytiků je rozhodnutí OPEC+ ranou pro naděje Spojených států na výraznější zvýšení produkce ropy. „Je to tak malé, že to nemá žádný význam. Z fyzického hlediska je to marginální pohyb. Jako politické gesto je to téměř urážlivé,“ řekl k dohodnutému rozsahu zvýšení těžby analytik Raad Alkadiri ze společnosti Eurasia Group.