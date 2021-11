OKD odmítá zpochybňování smluv, vyjednali prý nejlepší podmínky

Mezi zpochybňovanými smlouvami je kontrakt se společností PKP Cargo International. V roce 2018 se OKD zavázalo v dodatku ke smlouvě hradit za dopravu v Dole Darkov paušální platby bez ohledu na skutečný rozsah služeb, a zatímco v roce 2018 za to platilo 32 milionů korun, každý další rok to bylo o 100 milionů více.

„Bez vleček by OKD nevyexpedovalo uhlí a mohlo zavřít rovnou v roce 2018 s nepředstavitelnými sociálními a ekonomickými dopady. PKP totiž smlouvu v roce 2018 vypovědělo s požadavkem na navýšení paušálu, neboť dle jejich tvrzení dosavadní paušál nekryl ani prosté náklady na údržbu vlečky se snižujícím se objemem přeprav. To prakticky znemožňuje OKD fungovat bez PKP a jejích vleček,“ uvedla Chattová.

Další problémovou smlouvou je podle ČT kontrakt na IT služby. OKD má ukončit činnost na konci roku 2022, vedení firmy ale podepsalo dodatek smlouvy zhruba za 400 milionů na poskytování služeb až do konce roku 2025. S ohledem na plánovaný útlum dolů byla podle auditora v době podepsání dodatku potřeba rozsahu a délky poskytovaných služeb sporná a vícenáklady s ním spojené potenciálně marně vynaloženy.

„V roce 2019, kdy byl podepsán dodatek na IT služby, byl útlum těžby plánován na léta 2025 až 2030. Právě proto dodatek smlouvy na IT služby z roku 2019 upravoval postupné snižování jejich rozsahu, a to společně s útlumem. Náklady na IT se snižují rok od roku,“ uvedla Chattová.