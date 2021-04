Odpověď společnosti RENCAR PRAHA

Z veřejně dostupných informací (zejména smluv zveřejněných v registru smluv) a dat, která má společnost RENCAR k dispozici, vyplývá, že loňský výnos společnosti DPP z pronájmu reklamních ploch se oproti částce, kterou získával do roku 2016 na základě smlouvy se společností RENCAR, zvýšil o 36 %. Není tedy pravdivé tvrzení tiskového mluvčího DPP o tom, že loňský výnos z pronájmu reklamních ploch je trojnásobný oproti částce, kterou podnik získával do roku 2016 od společnosti RENCAR, jak implikuje daný článek.

Pravidelné roční výnosy DPP od společnosti RENCAR se do roku 2016 pohybovaly v částce okolo 80 mil. Kč, nikoli 50 mil. Kč, jak nesprávně informoval mluvčí DPP. Nyní dosahují výnosy DPP z pronájmu téhož majetku DPP okolo 112 mil. Kč, přičemž však v částce cca 13 mil. Kč se na těchto výnosech podílela společnost RENCAR. Na výnosech DPP z pronájmu reklamních ploch se významně podílí též výnos z pronájmu ploch pro umístění reklamních CLV vitrín v metru. Tyto plochy však společnost RENCAR nikdy neprovozovala. Uvedené reklamní plochy provozovala až do roku 2019 (kdy dané plochy převzala společnost BigBoard Praha, a.s.) společnost euroAWK s.r.o., která za pronájem daných reklamních ploch platila DPP ročně částku okolo 11 mil. Kč.