Obavy z dlouhých kolon kvůli novému mýtu se nenaplnily

Čelit náporu aut u Lanžhota pomohlo i rozsáhlé odstavné parkoviště u někdejší celnice, kam policejní hlídka nepřetržitě diriguje přijíždějící kamiony na volná místa. „Kdyby tady dnes nebyla dopravní policie, byla by kolona větší. Patří jim za to dík,“ dodal Beneš.

„U nás to bylo naprosto bez problémů. Krabičky jsme dostali, teda spíše krabice, protože na rozdíl od německého systému jsou u nás dost velké. Také to nemělo moc velkou kulturu, když byly zabalené v pytlíku jako ze supermarketu, ale jinak v pohodě,“ uvedl řidič Richard Kostlivý. Mýtné brány jsou nově například na silnici I/20 z Českých Budějovic směrem na Plzeň, dále u Vodňan nebo například také u Jindřichova Hradce.

„To, že je někdo schopný tvrdit, že o tom neví nebo na to zapomněl nebo nějaká podobná výmluva, tak to je diletantství. Jestli se kvůli tomu začnou tvořit kolony, budeme v nich díky těmhle lidem my všichni,“ řekl řidič, který s kamionem jezdí přes 30 let.

„Měl jsem obavy, ale do 15 minut jsem byl hotový. Jsou tady tři místa, kde to dělají, a říkali, že i na benzinkách je to možné,“ svěřil se včera dopoledne Právu polský řidič kamionu, který si vyřizoval palubní krabičku na hraničním přechodu v Českém Těšíně. Také on si postěžoval na velikost mýtné jednotky a to, že jich už má za předním sklem snad osm.