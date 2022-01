O Turówu chce Hubáčková jednat s Poláky příští týden. České podmínky trvají

„Jsem připravená přijet do Polska s nabídkou závěrečného projednání smlouvy,“ řekla ve středu Hubáčková v Hrádku nad Nisou po jednání s hejtmanem Libereckého kraje Martinem Půtou (SLK) a starosty pohraničních měst a obcí.

„Ve smlouvě jsou podchyceny všechny podmínky pro to, aby byly ochráněny naše zájmy. Obsahuje tedy podmínky monitoringu ovzduší, vody i poklesu hladin, je tam ochrana zemním valem a samozřejmě jsou tam i podmínky náhrady za ztrátu naší vody. To, co bylo podchyceno ve smlouvě ze září loňského roku, zůstává na naší straně v platnosti,“ oznámila ministryně.

Uvedla, že si je vědoma toho, že polská strana část smlouvy týkající se její platnosti odmítala přijmout. „Vím, že polská strana pak dávala nějaké připomínky, ale ty nebyly českou stranou přijaty, takže se stále mluví o smlouvě z 30. září. My na ní nechceme nic měnit,“ upřesnila Hubáčková.

Původní smlouvu podporuje i Liberecký kraj a jeho obce. „Podle nás dokáže ochránit zájmy českých obyvatel a dokáže dosáhnout toho, aby na českém území platily české normy životního prostředí a nebyly ani v budoucnosti ze strany PGE (provozovatel dolu Turów i sousední elektrárny – pozn. red.) překračovány,“ řekl hejtman Půta.

Do Varšavy v úterý

Hubáčková také uvedla, že se již krátce po svém uvedení do funkce na MŽP setkala při zasedání Evropské komise v Bruselu se svou polskou kolegyní ministryní životního prostředí a klimatu Annou Moskwovou. „Slíbila jsem jí, že co nejdříve poté, co se seznámím s problémem i přímo v terénu, a poté, co si vše projednám s hejtmanem a místními starosty, že jí dám vědět, kdy budu připravená k jednání,” řekla.

Jako nejbližší možný termín pro cestu do Varšavy podle Hubáčkové přichází v úvahu úterý 18. ledna. „Protože poslední jednání se odehrávala v Praze, budeme nabízet polské straně, že přijedeme my za nimi,“ dodala Hubáčková.