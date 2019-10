Nové byty v Praze zdražily o 11 procent. Lidé kupují menší jednotky

„Vloni se v Praze prodalo 5 tisíc nových bytů. V tomto roce by to mohlo být nakonec skoro 5 500. Celkem výrazně narůstá zájem především o jednopokojové byty, jejichž podíl na celkových prodejích se v meziročním srovnání navýšil téměř o osm procent. Nemůžeme přitom ale očekávat, že by se v dalším období poptávka vyrovnala stavu z let 2014 až 2016, kdy se na trhu každoročně uplatnilo vždy okolo 6 až 7 tisíc jednotek. Situace zůstává pro developery stále složitá,“ řekl šéf společnosti Trigema Marcel Soural.