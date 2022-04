Nižší spotřební daň u nafty by mohla zůstat natrvalo

Ministerstvo financí zvažuje ponechat sníženou spotřební daň u nafty trvale. Důvodem je konkurenceschopnost s okolními zeměmi. Na pátečním setkání s novináři to uvedl ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Vláda ve středu schválila snížení spotřební daně na naftu i benzin o 1,50 koruny na litr, a to pro období od 1. června do 30. září.