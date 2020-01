Neříkejte, za kolik chcete prodávat rohlíky, varoval pekaře antimonopolní úřad

Stížnosti svazu pekařů na příliš levné rohlíky v Lidlu vzbudily pozornost antimonopolního úřadu (ÚOHS). V pondělí úřad varoval, že pokud by se pekaři snažili ovlivnit ostatní, aby neprodávali příliš lacino, nebo tlačili na prodejní cenu obchodního řetězce, mohlo by se jednat o porušení zákona. Pekařům by tak hrozila pokuta, uvedl mluvčí úřadu Martin Švanda.