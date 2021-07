Nenahlášením návratu z ciziny by zaměstnanec riskoval

Podle něj se však v takovém případě zaměstnanec vystavuje riziku, že by mohl být zodpovědný za případné škody na straně zaměstnavatele, pokud by se prokázalo, že vládní opatření při návratu ze zahraničí nedodržel a je původcem rozšíření onemocnění v podniku.

Pokud pro firmu neprovádí testy nasmlouvaný poskytovatel zdravotní péče s laboratoří, bude to znamenat pro zaměstnance cestu do veřejného odběrného centra. Předpokládá to například i huť Liberty Ostrava, která zaměstnává spolu s dceřinými firmami šest tisíc lidí.