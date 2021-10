Němečtí řidiči berou ztečí české benzínky

Zatímco v Drážďanech (Sasko) stál litr benzínu Natural 95 v neděli ráno 1,779 eura (45,4 Kč), ve městě Chlumec asi 50 kilometrů vzdáleném od saské metropole stojí litr tohoto benzínu v přepočtu 1,34 eura. Rozdíl činí 43,9 centu za litr, a to je výrazná úspora ve výši 20 (508 korun) až 30 eur (762 korun) na nádrž, píše Bild. Mnoho Němců proto využilo víkend k výletu do levného ráje, píšou reportéři Bildu.

Na všech čerpacích stanicích v pohraničí tak stály dlouhé fronty německých řidičů se značkami Drážďan nebo Saského Švýcarska. A plnou nádrží to nekončilo, plnily se i kufry natankovanými kanystry.

„S cenami pohonných hmot je to v tuto chvíli v Německu jedna velká katastrofa. Do nádrže se mi vešlo 55 litrů. Ušetřím kolem 20 eur (508 korun), “ řekl padesátník Michael Bradnick, jeden z řidičů, který si přijel do ČR natankovat.