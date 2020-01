Německo loni výrazně snížilo emise oxidu uhličitého, pomáhají obnovitelné zdroje

Meziročně Německo snížilo objem CO2 vypuštěného do ovzduší o více než 50 milionů tun. Výrazně tomu pomohlo zvýšení podílu obnovitelných zdrojů na výrobě elektrického proudu, připomněl server týdeníku Der Spiegel.

Vodní, solární a větrné elektrárny v loňském roce vyrobily 42,6 procenta energie, což je o pět procentních bodů více než v roce 2018. Cílem německé vlády je, aby šlo do roku 2060 o 60 procent.

Německo chce do roku 2022 zavřít všechny jaderné elektrárny a do roku 2038 by chtělo přestat využívat i energii z uhlí. Podle Graichena je úkolem vlády zajistit, aby výstavba větrných turbín pokračovala v dostatečné rychlosti a kvantitě.