Nejvíce zdražila mouka a pečivo

Zhruba o třetinu pak byly oproti loňskému dubnu dražší chléb a bílé pečivo a asi o čtvrtinu víc stojí nyní máslo nebo brambory. Vyplývá to z dat na webu Českého statistického úřadu (ČSÚ).

Analytici upozorňují na to, že celosvětové ceny pšenice žene vzhůru válka na Ukrajině, zdražují tak i navázané produkty jako mouka či pečivo. Rusko s Ukrajinou totiž patří mezi největší světové producenty, Rusko vyváží své obiloviny spíše do Afriky a Asie, Ukrajina primárně do Evropy.