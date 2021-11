Největší brzda stavebnictví? Nejsou lidé ani materiál, shodli se developeři

Podle ředitelů stavebních firem stavebnictví jako celek letos roste o 2,2 %, v následujícím roce by to mělo být o 1,1 %. Tržby stavebním společnostem rostou letos také o 2,2 % a v příštím roce se očekává růst o 2,5 %.

Developeři se shodují, že vývoj stavebnictví ohrožuje především zvyšující se cena materiálů a prací.

„Skokové navýšení těchto cen spojené s navyšováním úrokových sazeb u hypoték může vývoj stavebnictví ve veřejné i soukromé sféře zpomalit. Nejistota vývoje těchto cen doplněná krizí v zásobování energiemi činí jakékoliv předpovědi poměrně nejistými. Proto je v této chvíli role státu velice důležitá,“ komentoval situaci Robert Špalek, předseda České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Úkoly nové vlády

Předsedkyně poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) úvodem setkání zdůraznila, že na stavební trh má dopad situace s covidem, ale i to, jak vláda zvládne další výzvy.

„My jako zákonodárci ovlivňujeme to, jak budete ve své práci úspěšní. Já vám chci slíbit, že si to uvědomujeme, že bychom měli vytvářet podmínky, abyste mohli co nejlépe realizovat svoje projekty,“ dodala.

Také mluvila o novém stavebním zákonu, který chce nová vláda upravovat, a proklamovala, že cílem nové vlády a Sněmovny bude nadále zkvalitnit a zrychlit stavební řízení.

S tím souvisí i problematika dostupnosti bydlení, kterou označila jako další z priorit. Zdůraznila, že bude příležitost čerpat nemalé peníze z fondu z EU a že je potřeba řešit další problémy, například zaměstnávání lidí z třetích zemí a celkově situaci na trhu práce.

Podle více než poloviny dotázaných developerů ovlivní výsledek sněmovních voleb české stavebnictví pouze zčásti. Stavebnictví by prý nejvíce pomohlo, kdyby nová vláda pokračovala v rozpracovaných projektech. I podle nich by se vláda měla zaměřit na výstavbu dostupného bydlení.

Podle studie společnosti CEEC Research kvůli rostoucí ceně materiálů a nedostatku pracovníků nemovitosti podraží až o 19 procent.

Ceny materiálů šly nahoru především u oceli, dřeva, plastů a izolačních materiálů. Rostly i ceny interiérového vybavení.

Gazdík: Za nedostatek pracovníků může populační křivka

Pravděpodobný budoucí ministr školství Petr Gazdík (STAN) uvedl jako hlavní důvod nedostatku pracovníků ve stavebnictví populační křivku. Ročníků, které dnes odcházejí do důchodu, se prý rodilo asi 150 tisíc ročně, dnes je to kolem 90 tisíc. Druhým důvodem je podle něj společenská situace, kdy se na učební obory pohlíží jako na něco méněcenného.

„Přitom každý z nás umí dobrého řemeslníka zaplatit zlatem a jeho práce si velmi váží,“ dodal.

Apeloval na stavební firmy, aby si ve spolupráci se školami vychovávaly své budoucí zaměstnance. K tomu jim má pomoci připravený zákon o duálním vzdělávání, který ale brzdí politická neshoda na tom, jestli bude zaměstnavatele zastupovat Hospodářská komora nebo Svaz průmyslu a dopravy.

Havlíček: Mladé lidi lákají nové technologie

Ministr dopravy a průmyslu a obchodu v demisi Karel Havlíček (ANO) souhlasil s tím, že částečně je důvodem problému nedostatku pracovníků ve stavebnictví populační křivka, ale podle něj je to také velkou konkurencí škol. „Podívejme se, kolik je dneska technických škol a obrovské množství jiných škol, které jim ten titul dají a nejsou tak náročné jako technika,“ řekl.

Podle něj je také problém v tom, že když chtějí mladí lidé vystudovat technický obor, lákají je zejména nové technologie. Zednické obory ale takové nejsou a ani nebudou.

Dále uvedl kroky, které je podle něj potřeba k řešení situace udělat. Zaprvé je to zavedení předmětu technika na základních školách, který by měl motivovat děti k dalšímu studiu technických oborů. Zadruhé je to podle něj možnost snadnějšího přechodu z maturitního na nematuritní obor.

Zákon o duálním vzdělávání podle něj vázne na tom, že se musí shodnout regiony, zaměstnavatelé a školy na jeho realizaci.