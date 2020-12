Nákupní horečka se o zlaté neděli nekonala

Do něj se v neděli vydal i Petr Havlíček z Českých Budějovic, který kupoval knihy a kosmetiku pro své rodiče. „Žádnou předvánoční horečkou netrpím, už několik let nakupuji dárky pod stromeček vždy o zlaté neděli. V dnešní době seženu všechno, takže žádný stres,“ řekl Havlíček s tím, že na nakupování v roušce i na další omezení už si zvykl a nevadí mu to.