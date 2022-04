Náklady na léčbu Ukrajinců podle VZP až sedm miliard

Výjimka z očkování do školky pro děti z Ukrajiny nebude. Nemocnice mají navýšit kapacity

„Podle našich odhadů by letos mohla VZP zajišťovat přibližně 362 tisíc běženců z válečných oblastí,“ uvedl poslanec Philipp.

Pokud by podle něj čerpali 62 procent průměrných nákladů na zdravotní péči, stát by za ně zaplatil přes sedm miliard. Pro srovnání, VZP podle mluvčí Viktorie Plívové plánuje celkově letos vydat na zdravotní péči zhruba 260 miliard.

Očekává se, že zhruba deset procent ukrajinských uprchlíků si v ČR najde práci. Budou si tak sami platit zdravotní pojištění, téměř miliardu by tak měli do systému vrátit.

Zbylých 90 procent se podle Philippa stane státními pojištěnci. Stát na osobu posílá měsíčně 1967 korun, podle odhadů by mohl za běžence pojišťovně zaplatit 3,6 miliardy korun.

„Už dnes je zaměstnáno víc než 18 tisíc lidí, kteří do systému zdravotního pojištění svými odvody přispívají. To je zhruba 11 procent z věkové kategorie 18 až 65 let. S ohledem na tento fakt předpokládám, že konečný výsledek bude pro zdravotní systém příznivější,“ dodal.