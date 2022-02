Na Muska a jeho bratra si kvůli prodeji akcií Tesly posvítí američtí regulátoři

Elon Musk podle listu Financial Times popřel, že bratrovi v předstihu poskytl informace o svém záměru uspořádat hlasování. "Představa, že by mě zajímalo, zda by můj bratr mohl z prodeje akcií získat o několik milionů dolarů méně, když hlasování na Twitteru snížilo hodnotu akcií prodávaných mnou samotným o miliardy dolarů, je naprosto absurdní," uvedl.