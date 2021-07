Na koupalištích už přitvrzují, chtějí certifikáty

Provozovatel Koupaliště a autokempu Ricco v Příboře na Novojičínsku Rudolf Korčák požaduje přesně to, co vyhlásilo ministerstvo. „Na pokladně před koupí vstupenky slečna zkontroluje, jestli má zákazník certifikát o očkování, popřípadě doklad od lékaře, že prodělal covid, nebo čerstvý a platný test,“ řekl Právu.

„V případě, že nemá, tak testy tady máme, zákazníka otestujeme, vypíše se čestné prohlášení a jde dál. Je to zdlouhavé, nicméně lidé si zvykají, ale na návštěvnosti se to samozřejmě projevuje,“ popsal Korčák.

Podobné je to na koupalištích na Šumpersku. „Do prázdnin stačilo čestné prohlášení, když se děti ještě testovaly ve školách. Teď nekompromisně vyžadují testy. Kdo nevyužil zdarma testování v centru, může se otestovat přímo na místě, ale to už zaplatí,“ potvrdil Právu pan Jan.

Podle všeho vůbec nemáme oprávnění někoho kontrolovat číšník

S kontrolami testů a očkovacích certifikátů má zkušenosti i Pavel z Prahy. „Po příchodu do jednoho z větších kadeřnictví v metropoli po mně začali nekompromisně vyžadovat test nebo certifikát,“ konstatoval. Jedna z kadeřnic to odůvodňovala tím, že už tam měli kontrolu, která se na to zaměřila, a že nechtějí mít problémy.

Někdy jsou provozovatelé ještě benevolentní, i když podle nařízení by neměli být. „Někdy vezmu i čestné prohlášení. Třeba naposledy u člověka, který měl po prvním očkování jen dva týdny,“ řekla Právu kadeřnice z Plzně.

Bezinfekčnost klientů kontroluje hygiena i v restauracích. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO), který zvažuje, že by tuto povinnost mohli mít hospodští, zatím vyzval, aby to dělali dobrovolně.

Některým hospodám se kontroly nelíbí

Zatímco někteří provozovatelé by to za velkou komplikaci nepovažovali, dalším se to nelíbí. Například majitel nádražní pivnice Zámecká v Teplicích Ondřej Šimůnek jen stěží hledal slušná slova. „Vymýšlejí blbosti,“ zakroutil hlavou.

To obsluha restaurace v centru Litoměřic byla hovornější. „Bavili jsme se o tom se šéfem a shodli se, že i když nám to nakážou, tak to stejně dělat nebudeme. Podle všeho vůbec nemáme oprávnění někoho kontrolovat, a navíc se nehodlám s hosty dohadovat, nebo dokonce hádat,“ poznamenal číšník.