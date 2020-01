Na jaře má začít létat první přímá linka z Prahy do Vietnamu

Nová dálková linka by podle dopravce měla spojit Prahu s Hanojí od dubna. Do hlavního města Vietnamu plánují Bamboo Airways létat nejprve dvakrát týdně s Boeingem 787-9 Dreamliner pro 298 cestujících. Mohlo by jít současně o první přímou linku dopravce do Evropy.