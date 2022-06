Na byt v Praze lidé vydělávají přes 17 let, v republice více než 15 let

CG-Index, jenž pracuje s daty z Informačního systému o průměrném výdělku ministerstva práce a vychází z analýzy Central Group, Trigemy a Skansky, počítá s průměrnou hrubou měsíční mzdou v metropoli 50 363 korun a cenou nového bytu 10,4 milionu korun. Z toho vychází, že na byt je potřeba 17,3 ročních mezd, před pěti lety do bylo 12,7.

V porovnání s českými sousedními státy dosáhnou lidé na nový byt například v Berlíně, Vídni i Varšavě zhruba za devět let. V Bratislavě to je podle CG-Indexu skoro 15 let.