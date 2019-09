Multimiliardář Jack Ma v 55letech skončil v čele Alibaby

Do další valné hromady konané příští rok zůstane ještě řadovým členem představenstva Alibaby.

Multimiliardář a nejbohatší Číňan Ma zbohatl vlastním přičiněním, když v roce 1999 založil internetový obchod Alibaba a za dvacet let z něj udělal největší e-shop v zemi. Je první z prominentních čínských internetových podnikatelů, který opouští firmu. Svůj odchod oznámil už loni v září.

„Myslím, že někoho jako Jack Ma bude těžké nahradit. Je jedinečný. Je to takový čínský Steve Jobs,” řekla BBC Rebecca Fanninová, autorka knihy o čínských technologických obrech.

Letos na jaře vzbudil Ma rozruch svým výrokem, že aby mladý člověk uspěl, musí pracovat 12 hodin denně šest dní v týdnu, který vyvolal v Číně veřejnou debatu o vyváženosti osobního a pracovního života. Na kritické komentáře svého konceptu 996 (práce od devíti ráno do devíti do večera šest dní v týdnu) uvedl, že práce má být zábava a spadá do ní i čas na studium, na přemýšlení a ke sebezdokonalování. Ma je ženatý a má tři děti.