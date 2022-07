MMF letos už potřetí zhoršil výhled růstu světové ekonomiky

Od ledna je to už potřetí, co měnový fond přistoupil ke zhoršení výhledu. Loni světová ekonomika vzrostla o 6,1 procenta, a výrazně se tak zotavila z poklesu o 3,1 procenta v roce 2020. Tehdy na ni dolehla opatření vyhlášená kvůli šíření koronaviru.

Základní projekce vychází z předpokladů, že už se dál nesníží tok zemního plynu z Ruska do zbytku Evropy, dlouhodobá inflační očekávaní zůstanou stabilní a nedojde k nečekaným výkyvům na světových finančních trzích. Existuje ale značné riziko, že se některé, nebo i všechny, tyto základní předpoklady nenaplní, varoval MMF.

MMF vyjmenoval řadu rizik, která by mohla zhoršit současný výhled. Patří mezi ně náhlé zastavení dovozu plynu z Ruska do Evropy kvůli válce na Ukrajině či obtížnější snižování inflace. Zvýšení úrokových sazeb by mohlo vyvolat dluhové potíže v rozvíjejících se a rozvojových ekonomikách.