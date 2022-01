Ministr Síkela si chce posvítit na dotaci pro Penam na výrobu toastů

Pokud se prokáže, že dotace byla neoprávněná, chce ministerstvo po firmě požadovat vrácení peněz do státního rozpočtu. Zatím k tomu ale nemá dost materiálů. Penam patří do holdingu Agrofert.

O tom, že by stát mohl po firmě vrácení peněz žádat, informoval v roce 2020 někdejší ministr Karel Havlíček (za ANO). Agrofert už dříve sdělil, že firma na unikátnosti linky trvá. Penam patří Agrofertu od roku 2004. Majitelem byl bývalý premiér Andrej Babiš (ANO), později firmu vložil do svěřenských fondů.

K projektu Pekárny Zelená louka má ministerstvo zatím od Evropské komise k dispozici pouze jeden odstavec v auditní zprávě. „Auditoři v něm říkají, že zástupci Evropské komise by tomuto projektu za inovativnost přidělili méně bodů. Ministerstvo průmyslu a obchodu opakovaně EK žádalo o posudky, z nichž závěr auditu vychází, komise je však stále neposkytla,” sdělil náměstek ministra průmyslu a obchodu pro EU fondy Marian Piecha.

Server iROZHLAS ve čtvrtek uvedl, že Brusel nechal projekt ohodnotit trojicí svých expertů. Inovativní podle nich nebyl, dali by mu maximálně 30 bodů ze sta. Dotaci podle nich dostat neměl. Byl to rozdílný závěr proti českým expertům, kteří projekt hodnotili dříve a doporučili dotaci schválit. Poslední expertizu pak zadalo ministerstvo průmyslu loni. Podle serveru tento expert ohodnotil projekt 64 body ze 100.

Podle MPO existuje důvodná obava, že pokud by se případné rozhodnutí o odnětí dotace opíralo pouze o názor auditorů Evropské komise, neobstojí u potenciálního soudního sporu před českým soudem. „Pokud by se prokázalo pochybení, začal by proces odnětí dotace. Pro tyto kroky však MPO aktuálně stále nemá potřebné podklady,” dodalo ministerstvo.