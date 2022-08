Meziměsíční míra inflace v červenci stoupla nejméně od února, meziročně na 17,5 procenta

Z energií meziročně stoupla cena elektřiny o 33,6 procenta, zemního plynu o 59,8 procenta a tuhých paliv o 41,1 procenta. Naopak ke zmírnění růstu cen došlo u pohonných hmot a olejů, a to na 43,6 procenta (v červnu 47,5 procenta).

Podle analytika společnosti Akcenta Miroslava Nováka cenový růst překvapil, což dokazuje i prognóza České národní banky (ČNB), jež pro červenec předpokládala vyšší meziroční růst, a to o 18,8 procenta.

„V každém případě levnější pohonné hmoty a zmírnění u cen vlastnického bydlení by mohlo inflaci začít konečně brzdit. Totéž lze říct i o potravinách, které vystřelily před sklizní o téměř 20 procent. Nemluvě o ustřelených cenách oblečení a obuvi nebo prudkém zdražování v restauracích,” uvedl Dufek.

Podle nové prognózy ČNB by inflace v Česku měla na podzim dosáhnout 20 procent, celoroční průměr pak bude 16,5 procenta. Centrální banka to oznámila minulý týden poté, co bankovní rada na měnovém zasedání rozhodla o ponechání úrokových sazeb na stávající úrovni. Základní úroková sazba tak zůstala na sedmi procentech.