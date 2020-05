Merkelová: Německo musí svým sousedům pomoci s oživením ekonomik

Pro Německo jako exportní zemi je důležité, aby se jeho partnerům v EU také dařilo dobře, řekla kancléřka podle Reuters. Šéfka německé vlády to řekla v kontextu s konzultacemi o unijním programu obnovy, jehož rozsah a financování jsou zatím nejasné.

Země bude muset převést mnohem více peněz do Bruselu, shodla se kancléřka s šéfem konzervativní frakce Ralphem Brinkhausem. Do rozhodování o finanční pomoci Německa má být zapojen Spolkový sněm, napsala agentura Reuters. Brinkhaus podle ní předtím řekl, že Německo chce svým partnerům v EU pomoci, ale musí vědět, na co se miliardy eur použijí.