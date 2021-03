Maláčová: Lidé jsou nervózní, i ve vládě to sem tam vře

Před týdnem jste po zasedání vlády nezvykle vyjmenovala, kdo hlasoval pro příspěvek v karanténě. Tím jste ukázala na ty zbylé ministry, kteří vás nepodpořili. Ukázalo to na vaši rozladěnost vůči koaličnímu ANO. Funguje vláda dobře?

Všechny návrhy, které na vládu osobně předkládám, plní dvě podmínky. Tou první je od počátku pandemie neměnná pozice ČSSD: čím více se dočasně omezíme, tím dříve dostaneme nákazu pod kontrolu, tím víc zachráníme životů a tím dříve obnovíme plný chod ekonomiky.

Zadruhé, mým úkolem je co nejvíce ochránit lidi před negativními dopady omezení ekonomiky. Tady se ukazuje jako nejúčinnější náš program Antivirus. V desítkách programů, které představili kolegové z hnutí ANO, se nikdo nevyzná a pořád se mění. Je to chaos. Zato Antivirus funguje a zachránil milion pracovních míst. To je prostě fakt.

Izolačka (příspěvek pro lidi v karanténě a izolaci – pozn. redakce) zase, coby nový nástroj, pomůže udržet pandemii pod kontrolou.

Ale není to jen o nových opatřeních. My sociální demokraté jsme před dvěma lety obnovili proplácení prvních tří dní nemoci. Umíte si představit, že by tento pohrobek pravicových vlád v podobě karenční doby trval i v době pandemie? Podle mě by se měli představitelé ODS a TOP omluvit za to, jak za svých vlád zdecimovali hygienu, zavedli karenční dobu a chtěli zprivatizovat zdravotnictví.

Pan premiér byl z byznysu zřejmě zvyklý na jiný typ řízení a rozhodování

Karenční dobu jste zrušili před dvěma lety, to jste asi těžko tušili, že přijde nějaká pandemie.

Kdo je nemocný, má být doma bez ohledu na pandemii. To snad nemusím vysvětlovat.

Ptal jsem na to, zda podle vás vláda s ANO dobře funguje, když jsou tady takové rozmíšky…

Tak pochopitelně po roce pandemie a půl roku před volbami je to vyčerpání vysoké. Vidíme to v rodinách, na pracovištích. Všichni jsou nervózní, tak i ve vládě to sem tam vře.

Opozice a hejtmani si stěžují, že premiér Andrej Babiš s nimi vede chaotická jednání. Vláda poslední rok zasedá i několikrát týdně a jedná hodiny a hodiny. Jak to probíhá? Je to chaotické?

Řízení státu vyžaduje mnohem víc spolupráce s ostatními než pouhé nařizování a vynucování. Pokud premiér žádá, aby mu veřejnost důvěřovala, musí mít důvěru i ve své okolí. A nelze rozhodovat a řídit zemi na základě anket na sociálních sítích.

Hnutí ANO rodiny s dětmi v podstatě obětovalo

Říkáte, že premiér kabinet řídí podle momentálních nálad a příliš direktivně. Takže to je chaotické?

To říkáte vy. Ale je pravda, že pan premiér byl z byznysu zřejmě zvyklý na jiný typ řízení a rozhodování.

Chtěla jste také zvýšit ošetřovné kvůli zavřeným školám, nejdřív ze 70 procent vyměřovacího základu na 100, potom aspoň na 80 procent. Proč se vám toto nedaří ve vládě prosadit?

Blokuje to hnutí ANO. Zeptejte se premiéra a ministryně financí, proč jsou rodiny s dětmi už půl roku na 70procentním ošetřovném. Jsem přesvědčena, že pokud nejsou školy a školky otevřené, musíme ošetřovné navýšit. Sedmdesát procent se dá zvládnout maximálně pár týdnů.

Desítky tisíc rodin se dostávají do finančních problémů. Většina nákladů pandemie se přenesla na rodiny s dětmi, zatímco průmysl je nedotknutelný. Snažili jsme se to ve vládě změnit, vláda ale rozhoduje ve sboru a návrh sociální demokracie podpořilo jen šest ministrů, chyběly nám dva hlasy. Hnutí ANO rodiny s dětmi v podstatě obětovalo. Hledám řešení a pro jsou všichni kromě ANO.

Už měsíce se táhne projednávání kurzarbeitu, opakovaně prodloužený program Antivirus má skončit na konci dubna. Co bude pak? Ekonomové varují před nárůstem nezaměstnanosti.

Pokud se ekonomika nerozvolní, Antivirus neskončí. Kurzarbeit je zatím obětí úspěšnosti programu Antivirus. Mám jasnou představu, jak má kurzarbeit vypadat, a mám podporu tripartity. Včera jsme měli další jednání na úrovni expertů. Sněmovna je v tuto chvíli značně rozhádaná, protože je před volbami. Hnutí ANO se opět zaseklo na detailech. Bez největšího politického klubu se ale neposuneme.

Vody čerstvě rozvířil prezident Miloš Zeman, když si premiérovi řekl o výměnu ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) kvůli postoji k ruské vakcíně Sputnik, nahradit by chtěl i vašeho stranického kolegu, šéfa diplomacie Tomáše Petříčka. Co tomu říkáte?

Kritiku jmenovaných ministrů ze strany pana prezidenta chápu. Myslím, že na ni má právo. A rozumím i důvodům, které uvádí. Je to ale věc premiéra.

Petříček míní, že je Zemanovi trnem v oku mj. kvůli odmítání očkování necertifikovanými ruskými či čínskými vakcínami. Vy byste se dala očkovat Sputnikem?

Nemám žádné předsudky vůči vakcíně odkudkoliv, ale chci zároveň, abychom dodržovali evropská pravidla. Přísná jsou hlavně kvůli ochraně zdraví obyvatel, a proto to schválení tak dlouho trvá.

Petříček také s odkazem na bezpečnostní rizika odmítá dostavbu Jaderné elektrárny Dukovany ruskými a čínskými firmami. Vám by to nevadilo?

Principiálně je sociální demokracie pro uplatnění bezpečnostní výjimky. Pokud by se o stavbu ucházelo konsorcium, kde by byla hlavním partnerem bezpečná země a dalšími subdodavateli by byly například Rusko nebo Čína, tak si po prověření bezpečnostními službami dokážeme představit připuštění tohoto konsorcia.

Jan Hamáček a Jana Maláčová Foto: Novinky

ČSSD bude za měsíc volit nového šéfa. Jana Hamáčka chce nahradit právě Petříček. Vy ale stojíte za Hamáčkem. Proč? A nechce prezident současně pomoci předsedovi Hamáčkovi, aby vedení ustál?

Víte, pro mne je zásadní, aby sociální demokracie zůstala stranou práce a pro lidi, kteří pracují. Proto sociální demokracie vznikla. A i když se struktura a formy práce mění, v Česku pořád pracují téměř dva miliony lidí v průmyslu. Pro ně je klíčová mzda, její výše, pracovní podmínky, dodržování zákoníku práce, a samozřejmě to, aby práce vůbec byla.

Ekonomika, zaměstnanost, práce a zastání pro lidi vůči velkému byznysu, aby si lidi nemazal na chleba a nesdíral je z kůže, to jsou pro mě priority ČSSD, ve které já vidím smysl být. Mezi Janem Hamáčkem a Tomášem Petříčkem tento směr sociální demokracie prostě lépe ztělesňuje ten první.

Vy sama jste o kandidatuře na šéfku strany neuvažovala?

Tuhle ambici nemám.