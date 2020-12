Maláčová a Schillerová se přou o přídavky

Návrh počítal původně i s trojnásobkem minima. Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) ve čtvrtek Právu sdělilo, že by to považovalo za kompromisní variantu, kterou však ministerstvo financí (MF) odmítá. V případě, že by se přídavky týkaly domácností s příjmem do trojnásobku životního minima, nárok na peníze od státu by tak mělo zhruba o 100 tisíc dětí víc. Stálo by to navíc zhruba 1,7 miliardy korun ročně.