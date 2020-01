Loni začalo podnikat skoro 60 tisíc lidí, nejvíc za posledních šest let

Necelých 31 tisíc nových podnikatelů bylo ve věku do 30 let, dalších 15,5 tisíce do 40 let, vyplývá z analýzy dat společnosti CRIF. Zároveň ale loni ukončilo své podnikání 45 tisíc lidí a dalších 35 tisíc podnikatelů bylo vymazáno z registru v souvislosti se zrušením jejich oprávnění ke zprostředkování spotřebitelského úvěru. Počet podnikatelů se tak oficiálně snížil o 20 tisíc.