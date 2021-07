Loď, která zablokovala Suez, konečně odplula

Loď Ever Given blokovala Suezský průplav. Foto: Maxar Technologies, Reuters

Kontejnerová loď Ever Given, která v březnu skoro na týden zablokovala Suezský průplav, v úterý ráno opustila egyptské vody a pokračuje do Rotterdamu. S odkazem na zdroje z egyptského přístavu Port Said to uvedla agentura Reuters.