Lidé chtějí místo stravenek raději peníze, ukazuje průzkum

Až tři čtvrtiny zaměstnanců, kteří dostávají stravenky, by raději přešly na peněžní stravenkový paušál. Většina z nich by přitom své stravovací návyky nezměnila. Lidem na stravenkých nejčastěji vadí to, že není možné platit s nimi všude. Vyplývá to z průzkumu, který pro ministerstvo financí uskutečnila agentura Median. Zavedení paušálu navrhuje ministerstvo financí.