Lego chce dát vale plastovým obalům. Pilotní projekt startuje v Kladně

Lego bude balit stavebnice do papíru, nahradí jím plastové obaly. V Kladně začal pilotní projekt. Udržitelné materiály hodlá firma využívat globálně, už dříve se zavázala, že do roku 2025 začne celosvětově balit stavebnice do udržitelných materiálů. Uvedla to mluvčí kladenského závodu Markéta Vaňková.