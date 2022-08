Lázně jsou drahé, lidé jezdí jen na víkendy

„Jsme v drtivé většině závislí na cizincích samoplátcích, kteří si lázeňský pobyt hradí sami, protože český občan na to nemá peníze, je to pro něj drahé,“ řekl Právu Jan Kronika, šéf Krajské asociace hotelů a restaurací na Karlovarsku.

Podle prezidenta Svazu léčebných lázní (SLL) Eduarda Bláhy jezdí proto lidé do lázní většinou jen na víkend. A těžko čekat rychlý obrat, když ceny lázeňských pobytů vesměs kopírují všeobecnou drahotu. Mnozí důchodci, kteří dřív ozdravné pobyty hojně využívali, už nedosáhnou kvůli rostoucím životním nákladům ani na zlevněné balíčky.

Nejhorší je to v Karlových Varech. Tamější lázně zanedbaly péči o domácí trh, což se teď snaží dohnat.

Ceny za čtrnáctidenní standardní léčebný pobyt se pro samoplátce podle veřejně dostupné nabídky jednotlivých resortů pohybují od 35 do více než 50 tisíc korun.

Ve Státních léčebných lázních Janské Lázně, kde tamní fyzioterapeuti umějí vracet lidi do života, zaplatí samoplátce za osmidenní pobyt Speciál s plnou penzí a 24 individuálně zvolenými procedurami v komfortnějším ubytování 21 tisíc korun.

„Nejhorší je to v Karlových Varech. Tamější lázně zanedbaly péči o domácí trh, což se teď snaží dohnat. Dnes se dokonce objevují různé akční balíčky například na Slevomatu, a to dřív rozhodně nebylo,“ poukázal Bláha.

Podle něj je to nyní horší než za covidu. Stále totiž rostou ceny energií, roli hraje i válka na Ukrajině.

Změnu potvrdil i Jan Kronika, který je nejen šéfem krajské asociace hotelů a restaurací, ale zároveň vede lázeňský hotel Čajkovskij v Karlových Varech: „Například němečtí klienti se bojí války na Ukrajině a jezdí daleko méně. Vše zdražuje. Žijeme z měsíce na měsíc. Nemáme skoro žádné objednávky dopředu. A nevíme, co přijde na podzim.“

Rovněž on však pozoruje nové trendy. Zákazníci si pobyty nerezervují dopředu, ale spíš na poslední chvíli, navíc často na méně dní. „A opravdu velký zájem je o postcovidové balíčky. Lidé si díky nim zlepší kondici a posílí imunitní systém,“ uzavřel Ciglanský.

„Měli jsme to štěstí, že do Luhačovic byla zvyklá jezdit hlavně domácí klientela. A Češi se do svých lázní zase začali vracet. Přijíždějí klienti zdravotních pojišťoven na klasické pobyty, ale také lidé na lázeňskou dovolenou, za relaxací i wellness pobyty,“ řekl generální ředitel Lázní Luhačovice, a. s., Jiří Dědek.