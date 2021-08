Lanovky jsou dražší, ale turisty z hor nevyhnaly

Lanovky kvůli konci leckde až čtyřleté fixační doby plateb za energii zdražily takřka ve všech horských střediscích. „Uvidíme, na jaký čas se letos podaří energie zafixovat. Čtyři roky jako minule to zřejmě nebudou,“ míní Jiří Krejčí, ředitel Sportovního areálu Harrachov, kde celoroční čtyřsedačková lanovka na Čertovu horu jezdí po asi patnáctiprocentním zdražení pro dospělého v hlavní sezoně za 200 korun.

Připravit na deseti- až patnáctiprocentní letní nárůst jízdenek se musejí i turisté v sousední Rokytnici nad Jizerou. Dospělí si během léta mohou zkrátit cestu na Horní Domky lanovkou za 200 korun na osobu. „Jednodenní jízdné pro příznivce našeho bikeparku rock-it-nice jsme do konce letní sezony zvýhodnili dvaceti procenty na 550 korun, dvoudenní vyjde na 950 korun,“ řekl šéf rokytnického skiareálu Vít Pražák.

Zhruba o deset procent vzrostly ceny letního jízdného v areálu Bonera na Ramzové. „Máme dražší vstupy a platíme také více daní. Na to vše jsme museli reagovat,“ vysvětlila mluvčí areálu Karla Kubíčková s tím, že jedna jízda na horní stanici na Šeráku přijde dospělou osobu na 250 korun, dítě do 10 let na 200 korun.