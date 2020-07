Lagardeová: EU potřebuje ambiciózní dohodu, ale ne za každou cenu

"Dohoda lídrů by v ideálním případě měla být ambiciózní co do rozsahu a složení toho balíku, zhruba podle toho, co už navrhla Evropská komise (EK)," řekla šéfka ECB agentuře Reuters. "Z mého pohledu je lepší dohodnout se na ambiciózním fondu podle toho návrhu, i kdyby to zabralo o trochu více času. Byla bych ráda, kdyby se lídři dohodli na něčem, co bude ambiciózní, než aby to bylo rychle," dodala.