Kupka vládě navrhne snížení slevy na jízdném na 50 procent

Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) vládě navrhne snížení slevy na jízdném pro studenty a seniory ze 75 procent na 50 procent. Pro státní kasu by to mělo znamenat úspory až 1,8 miliardy korun ročně. Kupka už dříve řekl, že změna ve slevovém tarifu by mohla začít platit v polovině tohoto roku.