Krize v Le Monde. Křetínský prý nechce podepsat dohodu s novináři

Uvedli, že tisk se stává cílem různých "her o vliv a apetit průmyslníků" a vydavatelská svoboda skupiny Le Monde i její ekonomický model jsou v ohrožení. Nezbytné je podle nich především to, aby v budoucnu novináři a zaměstnanci měli právo schvalovat kapitálový vstup velkých akcionářů. Právě právo novinářů a dalších zaměstnanců odmítnout podle nich nevhodné akcionáře s kontrolním podílem je součástí návrhu dohody.

"Doufáme, že Pigasse a Křetínský dají na zdravý rozum a dohodu podepíší. Jen říkat, že naši novinářskou nezávislost zaručí, nestačí. A pokud se tak nestane, poradíme se s právníky ohledně dalšího možného postupu," uvedl Benkimoun. Dodal, že to ještě "není válka, ale napětí se stále stupňuje".

Obavy o nezávislost redakce Le Monde vyvolalo také jednání Křetínského a Pigasse o odkoupení podílů španělské mediální skupiny Prisa ve společnosti Le Monde Libre. Křetínský a Pigasse by tak získali 46procentní podíl v Le Monde Libre. V březnu 2021 by se podle francouzského tisku měli dostat na 60 procent poté, co získají podíl již zesnulého akcionáře Pierra Bergého.