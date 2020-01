Kraj zachraňuje vesnické prodejny

„V posledních letech se tu vystřídalo několik soukromých provozovatelů, kterým se provoz ekonomicky nevyplatil. Rozhodli jsme se proto, že obchod převezme obec. Ukázalo se to jako dobré řešení, protože prodejna funguje velmi dobře. Nakupovat sem chodí místní a zboží z obchodu zásobuje také místní jídelnu mateřské a základní školy,“ pochvaluje si starostka Alena Kovářová (nez.) obce, která s žádostí o krajskou dotaci uspěla už dvakrát. Provoz obchodu vyjde obec ročně podle starostky na několik stovek tisíc korun.

„Všechny zákazníky znám osobně. Jsou to většinou místní lidé, kteří k nám chodí nakupovat pravidelně. Nejčastěji si přijdou pro čerstvé pečivo, uzeniny nebo saláty. Sortiment se snažíme vždy doplňovat podle potřeb zákazníků. Téměř na denním pořádku je, že někomu špatně odtéká odpad, takže je velká poptávka po čisticích prostředcích,“ říká prodavačka Jitka Vejrostová, která denně spočítá zhruba 60 účtenek.

„Letos by připravená částka tři miliony korun měla být dostatečná. Kdyby náhodou nestačila, myslím, že budeme schopni ji navýšit,“ uvedl náměstek hejtmana Petr Hýbler (ANO). Podmínkou zapojení se do programu je, aby obec měla pouze jednu prodejnu potravin a žilo v ní maximálně 750 obyvatel. O peníze si letos můžou obecní úřady zažádat od 14. do 28. února.