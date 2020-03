Koruna je stále slabá, výrazně oslabil i won

Naopak libra dopoledne vůči dolaru kolem jedenácté hodiny dopoledne posilovala o 0,15 procenta na 1,259 dolaru za libru, uvedl server listu Financial Times.

Šíření koronaviru je v Česku nově trestným činem se sazbou až 12 let Koronavirus

Americký prezident Donald Trump zakázal lidem z větší části evropských zemí vstup do USA, týká se to především zemí Schengenu. Naopak se to netýká Velké Británie.