Koronavirus straší i české firmy, váznou dodávky z Číny

„Něco mohou firmy samozřejmě sehnat jinde, ale obvykle za vyšší cenu a ne vždy v dostatečném množství. Nemocní zaměstnanci mohou navíc chybět firmám, které mají v Číně přímo svou výrobní pobočku nebo zde vyrábějí některé součástky. To se může dotknout například i některých firem dodávajících díly do automobilového průmyslu,“ řekl Právu viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Radek Špicar.

Pokračující epidemie dopadá na čínskou ekonomiku stále citelněji. Podepisuje se na tom i omezení v dopravě. Spoje do pevninské Číny již úplně zrušilo na 70 leteckých společností, dalších 50 lety do země významně omezilo.

Pokud se podaří situaci v Číně dostat pod kontrolu a epidemie se nerozšíří do dalších zemí, měl by být dopad na českou ekonomiku podle Špicara minimální. „Pokud by však problém v Číně eskaloval, může to naši ekonomiku ovlivnit.