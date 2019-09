Kontrola našla nedostatky v budované slovenské jaderné elektrárně

Zmíněná hydrozkouška byla podle odborníků klíčová před spuštěním třetího bloku jaderné elektrárny do provozu. Kritériím nevyhověl test průtoku vody a zkouška záložních zdrojů energie. Společnost Slovenské elektrárny musí tyto nedostatky odstranit, aby mohl být třetí blok spuštěn do provozu.

„Úřad opakovaně vyjadřoval nespokojenost s velkým počtem nedodělků a nedostatků na třetím bloku,“ konstatují kontroloři. Ti připustili, že zmíněné nedostatky nejsou kritické, ale v případě, že by se projevily najednou, by mohly nastat problémy.

„Mohl by se projevit synergický efekt většího počtu zdánlivě nesouvisejících menších nedostatků, co by potenciálně mohlo způsobit komplikace při uvedení třetího bloku do provozu. Bez odstranění těchto nedostatků nedovolíme zavezení jaderného paliva do reaktoru,“ dodal úřad jaderného dozoru.